В Киеве в результате ДТП сгорели четыре машины: фото
В воскресенье, 28 января, в Киеве в результате ДТП сгорели четыре машины. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Водитель грузовика Scania на перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирка не справился с управлением и наехал на металлическую опору на разделительной полосе. От удара металлическая конструкция весом в шесть тонн, которую перевозили в багажнике, полетела вперед и снесла кабину машины.
Кабина оказалась на встречной полосе и загорелась. Огонь перекинулся на другие машины. Сгорели четыре авто.
На место прибыли пожарные, которые локализировали возгорание. Никто не пострадал.
Полиция оформила админматериалы на водителя грузовика.
Ранее сообщалось, что из-за ДТП перекрыли проезд.
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