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В Киеве в результате ДТП сгорели четыре машины: фото

29.01.2018 04:32
Металлическая конструкция снесла кабину грузового авто, которая упала на встречную полосу и загорелась
В Киеве в результате ДТП сгорели четыре машины: фото
Фото: пресс-служба полиции

В воскресенье, 28 января, в Киеве в результате ДТП сгорели четыре машины. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Водитель грузовика Scania на перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирка не справился с управлением  и наехал на металлическую опору на разделительной полосе. От удара металлическая конструкция весом в шесть тонн, которую перевозили в багажнике, полетела вперед и снесла кабину машины.

Кабина оказалась на встречной полосе и загорелась. Огонь перекинулся на другие машины. Сгорели четыре авто.

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На место прибыли пожарные, которые локализировали возгорание. Никто не пострадал.

Полиция оформила админматериалы на водителя грузовика. 

Ранее сообщалось, что из-за ДТП перекрыли проезд

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ЛIГАБiзнесIнформ
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