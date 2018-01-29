В Киеве в результате ДТП сгорели четыре машины: фото

Металлическая конструкция снесла кабину грузового авто, которая упала на встречную полосу и загорелась

В воскресенье, 28 января, в Киеве в результате ДТП сгорели четыре машины. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.



Водитель грузовика Scania на перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирка не справился с управлением и наехал на металлическую опору на разделительной полосе. От удара металлическая конструкция весом в шесть тонн, которую перевозили в багажнике, полетела вперед и снесла кабину машины.



Кабина оказалась на встречной полосе и загорелась. Огонь перекинулся на другие машины. Сгорели четыре авто.





На место прибыли пожарные, которые локализировали возгорание. Никто не пострадал.

Полиция оформила админматериалы на водителя грузовика.

Ранее сообщалось, что из-за ДТП перекрыли проезд.

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