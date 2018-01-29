Первые подробности смертельной перестрелки охранных фирм в Киеве
В полиции Киева сообщили подробности стрельбы с убийством возле метро Берестейская в Киеве. По словам спикера киевской полиции Оксаны Блищик, предварительно установлено, что в помещении национальной лотереи по улице Лагерной находились пять представителей частной охранной фирмы и администратор, когда туда забежали семеро мужчин в черной форме.
"Между ними началась драка и прозвучало несколько выстрелов. После этого неизвестные в черной форме разбежались в разные стороны. На месте происшествия от полученных травм один человек погиб, другой с огнестрельным ранением в живот "скорая" доставила в больницу", - уточнила она в Facebook.
Правоохранители общаются со свидетелями происшествия и проводят осмотр места происшествия и оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания нападавших.
Фото: facebook.com/Оксана Блищик
По словам источника LIGA.net в силовых структурах, "это была перестрелка между двумя конкурирующими охранными агентствами, которые находятся недалеко друг от друга".
Ранее сегодня сообщалось, что возле метро Берестейская в Киеве два человека получили огнестрельные ранения, один из них умер до прибытия кареты скорой помощи.
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