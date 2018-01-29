В Киеве задержан подозреваемый в убийстве у метро Берестейская
Сотрудники уголовного розыска полиции Киева задержали подозреваемого, который стрелял в мужчину во время конфликта в помещении национальной лотереи по улице Лагерной. Об этом сообщает отдел коммуникаци полиции Киева.
"Сотрудники уголовного розыска полиции Киева задержали подозреваемого, который стрелял в мужчину во время конфликта. Им оказался ранее судимый уроженец Винницкой области. Мужчина имел проблемы с законом за совершение краж. Он - работник частной охранной фирмы", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.
Сейчас подозреваемого доставили в управление полиции, где с ним работают следователи.
"У него изъято оружие для отстрела резиновыми пулями, которое, вероятно, использовалось во время убийства", - уточнил Крищенко.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:03
-
вчера
17:26
-
вчера
17:43
-
вчера
15:42
-
28.01.18
14:50
Новости партнеров
- 59494
- 40935
- 38856
- 37378
- 36072