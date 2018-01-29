В Киеве задержан подозреваемый в убийстве у метро Берестейская

По словам главы полиции Киева, у задержанного изъято оружие для отстрела резиновыми пулями, которое, вероятно, использовалось во время убийства

Сотрудники уголовного розыска полиции Киева задержали подозреваемого, который стрелял в мужчину во время конфликта в помещении национальной лотереи по улице Лагерной. Об этом сообщает отдел коммуникаци полиции Киева.

"Сотрудники уголовного розыска полиции Киева задержали подозреваемого, который стрелял в мужчину во время конфликта. Им оказался ранее судимый уроженец Винницкой области. Мужчина имел проблемы с законом за совершение краж. Он - работник частной охранной фирмы", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Сейчас подозреваемого доставили в управление полиции, где с ним работают следователи.

"У него изъято оружие для отстрела резиновыми пулями, которое, вероятно, использовалось во время убийства", - уточнил Крищенко.

Ранее сегодня сообщалось , что в помещении национальной лотереи по улице Лагерной находились пять представителей частной охранной фирмы и администратор, когда туда забежали семеро мужчин в черной форме. Между ними началась драка и прозвучало несколько выстрелов. После этого неизвестные в черной форме разбежались в разные стороны. В результате перестрелки погибли два человека.





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