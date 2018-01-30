В Киеве может появиться сквер имени Скрябина

Проголосовать за проект можно до 24 марта 2018 года

В Киеве началось общественное обсуждение о присвоении скверу на улице Порика имени украинского певца Кузьмы Скрябина. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Проголосовать за проект можно на сайте КГГА до 24 марта этого года.

С соответствующим предложением выступили жители массива Виноградарь, а комиссия по вопросам наименований поддержала общественную инициативу и по процедуре вынесла на общественное обсуждение.

В поддержку сквера имени Скрябина жители массива собрали более двух тысяч подписей лиц, проживающих в пределах пешеходной доступности сквера. Основным аргументом стало то, что певец вместе с семьей проживал в этом массиве, поэтому многие часто с ним виделись и общались.

"Голосование продлится два месяца, и если киевляне поддержат название сквера имени Скрябина, то комиссия по наименованиям должна рекомендовать его к рассмотрению. Тогда мы с юристами подготовим проект решения Киевсовета, который по процедуре рассмотрит сначала комиссии, а затем депутаты в сессионном зале", - уточнил дальнейшую процедуру депутат Киевсовета Алексей Окопный.

Скрябин погиб 2 февраля 2015 года около 8:20 утра возле села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области.

Ему было 46 лет, у него остались жена Светлана и дочь Мария-Барбара.

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