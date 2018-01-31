В Киеве заблокирована работа фуникулера по техническим причинам

Для обеспечения пассажирских перевозок организовали автобусное сообщение в этом районе столицы

В Киеве сегодня, 31 января, заблокирована работа фуникулера по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"С 07:00 31 января заблокирована работа фуникулера по техническим причинам. Сейчас на месте работают специалисты", - отмечается в сообщении КП Киевпастранс.

О возобновлении работы фуникулера будет сообщено дополнительно.

"Для обеспечения пассажирских перевозок организовано автобусное сообщение", - уточнили в пресс-службе.

В Киеве в новогоднюю ночь фуникулер установил новый рекорд по количеству перевезенных пассажиров, которые хотели посмотреть на главную елку страны на Софиевской площади.

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