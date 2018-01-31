В КГГА сообщили, на что чаще всего жалуются киевляне: инфографика
За 2017 год в Контактный центр Киева поступило более 1,5 млн звонков и 1 млн обращений от столичных жителей. Чаще всего киевляне обращались по вопросам жилищного хозяйства, транспорта, соцобеспечения, здравоохранения и ветеринарной медицины. Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).
За сутки в Центр поступает более 4 тысяс звонков, которые попадают в соответствующие структурные подразделения столичной госадминистрации. В периоды пиковых нагрузок количество звонков может увеличиваться вдвое.
Для ликвидации очереди к операторам работает "База знаний", которая предоставляет киевлянам ответы на основные вопросы, поэтому для получения информации не обязательно обращаться к оператору.
Втечение 2017 проведено 49 прямых линий с участием представителей городской власти. Всего в ходе “прямых линий” зарегистрировано 486 обращений и возбуждено 913 вопросов.
Следить за общением киевлян с должностными лицами можно на сайте Контактный центр www.1551.gov.ua, где трансляция происходит в режиме онлайн. Вопросы принимают по телефону 15-51.
Инфографика: kyivcity.gov.ua
Чаще всего в 2017 году киевляне обращались в Контактный центр Киева по вопросам жилищного хозяйства, транспорта, социального обеспечения, здравоохранения и ветеринарной медицины.
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