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С начала 2018 года в Киеве уже 150 больных корью - КГГА

03.02.2018 02:59
Среди тех, у кого диагностировали корь, 95 - дети
С начала 2018 года в Киеве уже 150 больных корью - КГГА
Фото: iStock/Global Images Ukraine

С начала 2018 года, по состоянию на 1 февраля, в Киеве зафиксировано 150 случаев заболевания корью. Об этом заявила директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает пресс-служба администрации.

"С начала 2018 года, по состоянию на утро 1 февраля в столице зарегистрировано 150 случаев заболевания корью, среди которых 95 - это дети", - сообщила она.

По словам Гинзбург, ситуация с заболеваемостью инфекционными болезнями "не является критической, но вызывает настороженность".

Также она отметила, что в настоящее время показатель заболеваемости ОРВИ в Киеве "пока ниже эпидемического порога, однако наблюдается некоторый рост - в частности, на 25% среди школьников". По ее информации, за последнюю неделю января заболело около шести тысяч жителей столицы, а из 195 госпитализированных 134 - дети.

"Если у вас или у вашего ребенка наблюдаются такие симптомы как головная боль, боль в мышцах, горле, кашель, насморк или заложенность носа - это повод для немедленного осмотра врача. И особое значение эта аксиома приобретает, когда речь идет о детях ", - резюмировала она.

16 января и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что вспышка кори в Украину пришла из Румынии.

Читайте также: В Украине с августа корью заболели около 6,5 тыс человек - Супрун

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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