В Киеве горел детский корпус психиатрической больницы им. Павлова

Во время пожара из здания на безопасное расстояние вывели 17 детей

В Киеве произошел пожар в детском отделении психбольницы имени Павлова, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Возгорание произошло 3 февраля в 17:25 в одном из кабинетов на четвертом этаже на ул. Фрунзе, 103. Уже в 18:19 пожар был ликвидирован.



"Во время пожара из здания на безопасное расстояние выведено 17 детей, ни один человек не пострадал", - говорится в сообщении. На месте происшествия работало 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава.



На месте происшествия работало 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава. Причины возгорания установит следствие.

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