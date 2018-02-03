В Киеве горел детский корпус психиатрической больницы им. Павлова
В Киеве произошел пожар в детском отделении психбольницы имени Павлова, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Возгорание произошло 3 февраля в 17:25 в одном из кабинетов на четвертом этаже на ул. Фрунзе, 103. Уже в 18:19 пожар был ликвидирован.
"Во время пожара из здания на безопасное расстояние выведено 17 детей, ни один человек не пострадал", - говорится в сообщении. На месте происшествия работало 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава.
На месте происшествия работало 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава. Причины возгорания установит следствие.
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