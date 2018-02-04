В центре Киева охраняют порядок почти 2 тыс правоохранителей
04.02.2018 09:54
В связи с запланированными акциями протестов на улицы вывели дополнительные силы полиции и Нацгвардии
В центре столицы порядок охраняют около 2 тыс сотрудников полиции и Национальной гвардии, сообщает пресс-служба полиции Киева.
Правоохранители обеспечивают безопасность на время проведения согласованных с КГГА акций, в которых примут участие киевляне и представители регионов.
Сегодня в Киеве анонсировали свои акции сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, общественная организация АвтоЕвросила и протестующие против создания так называемых национальных дружин.
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