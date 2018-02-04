Смертельное ДТП на проспекте Шухевича: в полиции сообщили детали

В результате масштабного ДТП на столичном проспекте Шухевича погибли два человека

Полиция открыла уголовное производство по факту смертельного ДТП на столичном проспекте Шухевича, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Уточняется, что госпитализированы двое, а не трое человек, как было известно ранее. Среди них - и виновник ДТП, водитель автомобиля Mercedes.

Погибли водитель и пассажир автомобиля Dacia - 50-летний мужчина и 35-летняя женщина.

45-летний водитель Mercedes управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщалось ранее, Mercedes выехал на проспект Шухевича на встречную полосу. Это зафиксировал патруль и начал погоню. Проехав несколько сотен метров, водитель Mercedes на большой скорости въехал в автомобиль Dacia. В результате лобового столкновения Dacia через отбойник выбрасило на встречную. Затем Mercedes въехал в автомобили Аudi, Оpel и Toyota.

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