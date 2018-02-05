В Киеве с одного из мостов куски бетона падают на тротуар: фото
05.02.2018 10:56
По словам очевидцев, большие куски конструкций отламываются на Воздухофлотском мосту и падают на тротуар, поэтому следует быть осторожными
Фото: facebook.com/makahon
В Киеве с Воздухофлотского моста на тротуар падают куски бетона. Об этом сообщил киевлянин Дмитрий Макагон в Facebook.
"Большие куски бетона отламываются от конструкций Воздухофлотского моста и падают на тротуар. Будьте осторожны", - отметил Макагон и добавил фотографии.
В комментариях очевидцы пишут, что "в пятницу там было перекрыто и люди в спецовках, что-то исследовали под мостом".
Фото: facebook.com/makahon
Ранее сообщалось, что в Киеве нагруженная песком баржа врезалась в опору Паркового пешеходного моста.
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