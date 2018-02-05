В Киеве с одного из мостов куски бетона падают на тротуар: фото

По словам очевидцев, большие куски конструкций отламываются на Воздухофлотском мосту и падают на тротуар, поэтому следует быть осторожными

В Киеве с Воздухофлотского моста на тротуар падают куски бетона. Об этом сообщил киевлянин Дмитрий Макагон в Facebook.

"Большие куски бетона отламываются от конструкций Воздухофлотского моста и падают на тротуар. Будьте осторожны", - отметил Макагон и добавил фотографии.

В комментариях очевидцы пишут, что "в пятницу там было перекрыто и люди в спецовках, что-то исследовали под мостом".

Фото: facebook.com/makahon

Ранее сообщалось, что в Киеве нагруженная песком баржа врезалась в опору Паркового пешеходного моста.

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