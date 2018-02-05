В Киеве на станции метро "Арсенальная" избили полицейского

По версии полиции, мужчины пытались зайти на станцию утром, до начала работы метрополитена

В Киеве, на станции метро "Арсенальная" двое молодых людей напали на сотрудника полиции и избили его. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По версии полиции, мужчины пытались зайти на станцию утром, до начала работы метрополитена. Когда полицейский открыл дверь станции, они накинулись на него с кулаками. После этого злоумышленники пытались убежать, но их задержали и доставили в комнату полиции.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и скорая. Полицейского с телесными повреждениями госпитализировали.

Полиция установила, что правонарушители - уроженцы города Прилуки, 1996 и 1993 годов рождения. По результатам теста на алкоголь, они находились в состоянии опьянения. Оба задержаны в порядке статьи 208 УПК.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Начато уголовное производство по ч 2. ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК. Правонарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

"Безнаказанности за такие действия не будет. Информация к размышлению: в прошлом году зарегистрировано 103 факта угроз или насилия в отношении сотрудников полиции, 51 правонарушитель уже выслушал приговор суда ", - прокомментировал ситуацию начальник Главного правления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Напомним, в Хмельницкой области 22-летний местный житель подозревается в нападении с ножом на участкового.

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