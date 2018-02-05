В киевском телецентре откроют фан-зону Олимпиады-2018

В холле телецентра будет работать сразу несколько локаций: лекторий, игровая зона, выставка и пресс-зона

Во время зимней Олимпиады 2018 года, которая стартует в корейском Пхёнчхане 9 февраля, в Киеве будет действовать специальная фан-зона. Фан-зона Олимпады-2018 будет находиться в киевском телецентре. Об этом сообщает proman.com.ua.

Благодаря тому, что "UA: Перший" пришел к соглашению с Eurosport на ретрансляцию Олимпиады, в фан-зоне можно будет наблюдать за всеми событиями Игр. На месте будет работать сразу несколько локаций: лекторий, игровая зона, выставка и пресс-зона.

В пресс-зоне в режиме онлайн будут транслироваться сразу семь видеопотоков с зимних Олимпийских игр-2018, в то время как в эфир "UA: Перший" пойдет только один из них.

Также в фан-зоне предусмотрена музыкальная программа. В феврале здесь состоится несколько концертов с участием украинских групп.

Параллельно с фан-зоной в помещении телецентра будет работать единственный в Украине музей телевидения. Записаться на экскурсии можно в любой день.

Открытие фан-зоны состоится 9 февраля в 19:00 в холле Киевского телецентра (ул. Мельникова, 42). Вход свободный.

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