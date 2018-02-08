Киевсовет переименовал станцию метро "Петровка"

Станция метро "Петровка" переименована в "Почайну", а "Куреневско-Красноармейская" линия подземки получила новое название "Оболонско-Теремковская"

Сегодня на пленарном заседании Киевского горсовета депутаты поддержали переименование станции и линии Киевского метрополитена. Поэтому, станция метро "Петровка" переименована в станцию "Почайна" - в соответствии с названием реки Почайна, которая является одной из древнейших в Киеве. Об этом говорится в сообщении Киевсовета.

Общественные обсуждения соответствующего предложения происходили с 1 марта по 1 мая 2017 года. До голосования присоединились 1932 человека. 73% из них поддержали переименование.

Также согласно документу, "Куреневско-Красноармейская" линия столичной подземки получила новое название "Оболонско-Теремковская".

Предыдущее название отражало лишь первоначальный проект линии, и сейчас она не проходит через местность Куренёвку. Вторая часть названия "Красноармейская" - перестала отвечать надземной топонимике после переименования станции "Красноармейская" на "Дворец Украина" в 1993 году. Кроме того, в ноябре 2014 года улице Красноармейской вернули историческое название Большая Васильковская.

Общественные обсуждения проходили с 29 мая по 29 июля 2017. Новое название поддержали 80% граждан, которые участвовали в голосовании.

Решение поддержали 70 депутатов.

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