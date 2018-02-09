Комиссия Киевсовета поддержала петицию о сносе часовни УПЦ МП

Депутаты на заседании поддержали петицию единогласно

Градостроительная комиссия Киевсовета поддержала петицию, которая требует сноса незаконной часовни УПЦ МП на территории Национального музея истории Украины (Десятинная церковь). Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Как отмечается, депутаты на заседании поддержали петицию единогласно.

При рассмотрении электронного обращения депутаты также заслушали представителей Департамента земельных ресурсов и Департамента градостроительства и архитектуры КГГА.

Согласно сообщению, депутаты поручили аппарату КГГА в случае установления факта незаконной постройки часовни "рекомендовать Киевскому городскому главе поддержать петицию и поручить структурным подразделениям исполнительного органа принять все предусмотренные действующим законодательство меры, направленные на устранение выявленных правонарушений в кратчайшие сроки".

Ранее мэр Киева Виталий Кличко поручил рассмотреть петицию о сносе незаконной часовни УПЦ МП

Автор обращения Вячеслав Толпыга отмечает, что территория, на которой незаконно построено сооружение-часовня УПЦ МП, относится к особо ценным землям историко-культурного назначения. Кроме того, по словам инициатора, территория является памятником истории национального и местного значения.

Министерство культуры готовит судебные иски против застройщиков территории, на которой установлена незаконная часовня УПЦ МП, которую возвели возле фундамента Десятинной церкви в Киеве.

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