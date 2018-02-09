Комиссия Киевсовета поддержала петицию о сносе часовни УПЦ МП
Градостроительная комиссия Киевсовета поддержала петицию, которая требует сноса незаконной часовни УПЦ МП на территории Национального музея истории Украины (Десятинная церковь). Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
Как отмечается, депутаты на заседании поддержали петицию единогласно.
При рассмотрении электронного обращения депутаты также заслушали представителей Департамента земельных ресурсов и Департамента градостроительства и архитектуры КГГА.
Согласно сообщению, депутаты поручили аппарату КГГА в случае установления факта незаконной постройки часовни "рекомендовать Киевскому городскому главе поддержать петицию и поручить структурным подразделениям исполнительного органа принять все предусмотренные действующим законодательство меры, направленные на устранение выявленных правонарушений в кратчайшие сроки".
Ранее мэр Киева Виталий Кличко поручил рассмотреть петицию о сносе незаконной часовни УПЦ МП
Автор обращения Вячеслав Толпыга отмечает, что территория, на которой незаконно построено сооружение-часовня УПЦ МП, относится к особо ценным землям историко-культурного назначения. Кроме того, по словам инициатора, территория является памятником истории национального и местного значения.
Министерство культуры готовит судебные иски против застройщиков территории, на которой установлена незаконная часовня УПЦ МП, которую возвели возле фундамента Десятинной церкви в Киеве.
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