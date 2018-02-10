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СМИ: на Шулявском мосту торчит арматура, стоят поврежденные авто

10.02.2018 00:56
На аварийном путепроводе образовались ямы с торчащей арматурой
СМИ: на Шулявском мосту торчит арматура, стоят поврежденные авто
Фото: facebook.com/Los Solomas

На аварийном Шулявском Мосту в Соломенском районе Киева около десятка автомобилей пострадали из-за торчащей арматуры из ям. Об этом сообщил dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"Опять устал Шулявский путепровод, теперь сверху, от Индустриального на Дорогожичи, повреждены колеса более чем 10 авто. Некоторые стоят ниже уже у остановки. Часть чинится прямо на мосту. Посреди проезжей части ямы с торчащей арматурой. Диски рвет как пластиковые", - сказано в сообщении. 


Один из пользователей также поделился своими впечатлениями от поездки по этому участку дороги. 

"Вечером ехал, поймал две ямы, но, слава Богу обошлось. Ребята, там пи**ец! Еще пару дней и будем объезжать этот, не знаю как назвать. И не мост и не путепровод, короче дорога-рулетка. - написал Геннадий Мироненко. 


Фото: facebook.com/Los Solomas

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ЛIГАБiзнесIнформ
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