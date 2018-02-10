В Киеве 75 школ закрылись на карантин - КГГА

Только в Шевченковском районе ситуация нормальная и ни один класс не закрыли на карантин

В Киеве 75 школ полностью закрылись на карантин. Об этом сообщил замглавы КГГА Николай Поворозник в Facebook.



В 59 школах карантин объявили частично - в 386 классах.



Больше всего болеют школьники в Деснянском, Оболонском и Святошинском районах. В Шевченковском районе продолжают учебный процесс все школы и классы.

В школах Киева учатся больше 272 тысяч детей. В четверг, 8 января, на уроках из-за грипа и ОРВИ не было 6,5 тысяч школьников.

7 февраля в Запорожье из-за ОРВИ и гриппа на карантин закрыли все школы города.

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