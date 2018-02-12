Военного, подозреваемого в убийстве в Киеве, суд отправил в СИЗО

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры в полном объеме

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Владимиру Балабуху, военнослужащему 72-й бригады Вооруженных сил, подозреваемому в убийстве. Об этом сообщает корреспондент Hromadske из зала суда.

Согласно решению судьи Деснянского райсуда Киева Светланы Колегаевой, мера пресечения избрана сроком на 2 месяца.

Издание сообщает, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры в полном объеме.

10 февраля в Киеве, возле станции метро Черниговская произошло убийство. Между двумя мужчинами возник спор на остановке общественного транспорта. После чего один из них пошел в магазин, купил кухонный нож, вернулся на остановку и нанес несколько ударов ножом своему оппоненту. Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

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