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Стрельба в центре Киева: ранен мужчина

13.02.2018 12:45
В полиции отметили, что между мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них достал пистолет и сделал несколько выстрелов
Стрельба в центре Киева: ранен мужчина
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мужчине, который стрелял в киевлянина, грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"Во время конфликта с 24-летним парнем злоумышленник достал пистолет и ранил оппонента в плечо и бедро", - отметили в пресс-службе. 

Инцидент произошел на улице Саксаганского в столице. Пострадавший получил касательные ранения.

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Злоумышленника задержали патрульные полицейские на месте происшествия. 

"Им оказался 26-летний киевлянин. Пистолет и патроны изъяли и направили на экспертное исследование. Пострадавшего с ранениями плеча и бедра забрала "скорая". Его жизни ничего не угрожает", - уточнили в пресс-службе.

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По данному факту следственный отдел Голосеевского управления полиции начал уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. 

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Владимиру Балабуху, военнослужащему 72-й бригады Вооруженных сил, подозреваемому в убийстве в Киеве.

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