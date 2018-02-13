Музей Ивана Гончара в Киеве затопило горячей водой: фото

Экспозиция музея народной культуры не будет работать до конца текущей недели

В Киеве затопило горячей водой музей народной культуры Ивана Гончара. Об этом сообщила сотрудница музея Мария Пошивайло в Facebook.

"Музей Ивана Гончара залит горячей водой! Спасают все экспонаты", - написала она, добавив, что спасатели прибыли на вызов спустя четыре часа.

Пресс-служба музея также сообщает, что экспозиция не будет работать до конца текущей недели.

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