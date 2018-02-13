Музей Ивана Гончара оценил убытки от затопления в 40 млн грн
В результате прорыва теплотрассы горячая вода затопила помещения музея Ивана Гончара, убытки оцениваются в 40 млн грн. Об этом сказано в сообщении на странице музея в Facebook.
Отмечается, что экспонаты эвакуированы и спасены, но на полгода постоянная экспозиция музея закрыта для посетителей.
"Залы постоянной экспозиции полностью разрушены кипятком и паром… Для полного восстановления деятельности музея нужно примерно 40 млн грн. В ближайшее время будет проведена экспертная оценка", - говорится в сообщении.
Неповрежденным остался единственный выставочный зал, находящийся этажом выше - в нем и планируется проводить ближайшие запланированные мероприятия.
Авария произошла сегодня в результате прорыва городской теплотрассы в Печерском районе.
Фото: facebook.com/honcharmuseum
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