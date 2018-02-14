15 февраля в Киеве закроют станцию метро "Майдан Независимости"

В центре Киева ряд маршрутов общественного транспорта изменит движение в связи с мероприятиями по случаю 29-й годовщины вывода войск из Афганистана

В Киеве 15 февраля закроют станцию метро "Майдан Независимости" в связи с проведением официальных мероприятий по случаю 29-й годовщины вывода войск из Афганистана с участием президента Украины. Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

Станция не будет работать с начала работы и до окончания мероприятий.

Пересадка и станция "Крещатик" будут функционировать в обычном режиме.

Об открытии станции "Майдан Независимости" после мероприятий в пресс-службе метрополитена пообещали сообщить дополнительно.

Также в центральной части Киева ряд маршрутов общественного транспорта изменит движение, предает Киевпастранс.

"15 февраля на улицах Цитадельной, Лаврской, Грушевского, Крещатик, Михайловской, а также на Владимирском спуске вносятся изменения в работу автобусов маршрутов №№ 24, 55, 62, 114 и троллейбусов маршрута № 38", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что с 6:00 15 февраля временно отменяют остановки:

автобусов маршрута № 24, троллейбусов маршрута № 38 "Национальный музей истории Украины во II мировой войне" на высадку и посадку;

автобусов маршрутов № 24, № 114 "Майдан Независимости" в обоих направлениях.

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