Часть Крещатика перекроют до 22 февраля
В Киеве часть улицы Крещатик закроют для движения транспорта на время проведения мероприятий ко Дню памяти Героев Небесной сотни. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
"С 22:00 16 февраля до 06:00 22 февраля запретят движение транспортных средств по улице Крещатик - от улицы Прорезной до аллеи Героев Небесной сотни в обоих направлениях. В связи с этим будут внесены временные изменения в движение маршрутов наземного пассажирского транспорта", - говорится в сообщении.
В КГГА добавили, что с 18 до 20 февраля будет запрещено парковать автомобили на аллее Героев Небесной сотни и прилегающих территориях.
6 февраля 2018 года Верховная Рада ускорила процедуру выделения земли в Киеве под мемориальный комплекс Героев Небесной сотни.
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