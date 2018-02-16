Часть Крещатика перекроют до 22 февраля

В Киеве проведут мероприятия ко Дню памяти Героев Небесной сотни

В Киеве часть улицы Крещатик закроют для движения транспорта на время проведения мероприятий ко Дню памяти Героев Небесной сотни. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.



"С 22:00 16 февраля до 06:00 22 февраля запретят движение транспортных средств по улице Крещатик - от улицы Прорезной до аллеи Героев Небесной сотни в обоих направлениях. В связи с этим будут внесены временные изменения в движение маршрутов наземного пассажирского транспорта", - говорится в сообщении.



В КГГА добавили, что с 18 до 20 февраля будет запрещено парковать автомобили на аллее Героев Небесной сотни и прилегающих территориях.

6 февраля 2018 года Верховная Рада ускорила процедуру выделения земли в Киеве под мемориальный комплекс Героев Небесной сотни.

Читайте также: Украинцам предлагают обсудить проекты мемориала Небесной сотни

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.