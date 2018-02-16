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Часть Крещатика перекроют до 22 февраля

16.02.2018 13:05
В Киеве проведут мероприятия ко Дню памяти Героев Небесной сотни
Часть Крещатика перекроют до 22 февраля

В Киеве часть улицы Крещатик закроют для движения транспорта на время проведения мероприятий ко Дню памяти Героев Небесной сотни. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"С 22:00 16 февраля до 06:00 22 февраля запретят движение транспортных средств по улице Крещатик - от улицы Прорезной до аллеи Героев Небесной сотни в обоих направлениях. В связи с этим будут внесены временные изменения в движение маршрутов наземного пассажирского транспорта", - говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что с 18 до 20 февраля будет запрещено парковать автомобили на аллее Героев Небесной сотни и прилегающих территориях.

6 февраля 2018 года Верховная Рада ускорила процедуру выделения земли в Киеве под мемориальный комплекс Героев Небесной сотни.

Читайте также: Украинцам предлагают обсудить проекты мемориала Небесной сотни

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