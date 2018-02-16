Погром во дворе суда в Киеве совершен "за Труханова" - СМИ

Мужчину доставили в управление полиции, он дает объяснения

Мужчина, который повредил топором около 13 автомобилей во дворе Соломенского райсуда Киева, задержан. По данным источников Украинской правды, он сделал это "за Труханова".

Согласно сообщению издания, мужчина при объяснении мотивов своего поступка якобы сказал, что это "за Труханова".

Источник УП сообщил, что злоумышленник приехал из Одессы, ему 35 лет. "Он приехал под центральный вход в суд на машине, внутри были несколько человек. Он вышел из машины, обошел здание и потом уже достал топор и пошел крушить машины", - рассказал собеседник.

Информацию о задержании злоумышленника подтвердила пресс-служба полиции Киева. Согласно сообщению, мужчина повредил 13 автомобилей.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Его доставили в управление полиции. Сейчас 35-летний мужчина дает объяснения правоохранителям. Полиция выяснила, что он живет в Одессе и сегодня приехал в столицу. Устанавливаются мотивы его поступка.

Сведения о событии внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации действий мужчины.

Вчера возле здания Соломенского суда Киева, где избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, произошли столкновения, один правоохранитель получил огнестрельное ранение. По информации СМИ, стычки произошли между полицейскими и представителями правых движений. В частности на фото и видео с места события можно увидеть людей в форме Национальных дружин.

Присутствовавших на заседании суда возмутило, что Труханова отпустили на поруки, а не отправили в СИЗО под арест.

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