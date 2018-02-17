В Киеве проверят всех пассажирских автоперевозчиков

Проверки пройдут перевозчики и коммунальной, и частной форм собственности

В Киеве пройдут проверки автоперевозчиков на городских автобусных маршрутах. Об этом сообщил заместитель городского главы Николай Поворозник.



Проверят будут соблюдение требований заключенных договоров, а также соблюдение норм и стандартов безопасности перевозок пассажиров. В первую очередь проверят техническое соостояние авто, наличие и результаты медицинских обследований водителей.



Поворозник подчеркнул, что проверки касаются перевозчиков коммунальной и частной форм собственности.

16 февраля в Кивее на улице Телиги произошло ДТП с двумя маршрутками "Богдан" - одна из них на большой скорости хотела перестроиться из своей полосы и при этом подрезала другую маршрутку. В аварии пострадали 15 человек, двое из них находятся в критическом состоянии.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.