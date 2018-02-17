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Смертельное ДТП под Киевом: микроавтобус с детьми въехал в Ниву

17.02.2018 13:59
Нива разворачивалась в запрещенном месте и в нее въехал микроавтобус. Погибли водитель и пассажир Нивы
Смертельное ДТП под Киевом: микроавтобус с детьми въехал в Ниву
Фото: espreso.tv

В Глевахе под Киевом на Одесской трассе микроавтобус Мерседес Спринтер, в котором ехали дети, столкнулся с Нивой. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Погиб водитель Нивы и пассажир.

Девятерых детей госпитализировали. Школьники из села Ставище ехали в Киев в цирк.  

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По информации espreso.tv, Нива разворачивалась в запрещенном месте. От удара ее оттолкнуло на 20 метров, а маршрутка вылетела в кювет. 

Движение по трассе осложнено, на месте работают следователи. Открыто уголовно дело.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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