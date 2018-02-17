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В Киеве подожгли магазин Roshen

17.02.2018 14:24
Мужчина облил магазин бензином и поджог, охрана быстро погасила огонь
В Киеве подожгли магазин Roshen

В Киеве напали на магазин Roshen на Московской площади. Об этом сообщает espreso.tv.

Мужчина подбежал к магазину, облил его бензином и поджег. Охрана выбежала и потушила огонь, магазин серьезно не пострадал. 

На саже, которая осталась после поджога, мужчина написал ругательное слово и убежал. Позже его задержали. 

Он оказался уроженцем Херсона. Поджог совершил умышленно, заранее подготовив бутылку со зажигательной смесью.

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