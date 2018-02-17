В Киеве подожгли магазин Roshen

Мужчина облил магазин бензином и поджог, охрана быстро погасила огонь

В Киеве напали на магазин Roshen на Московской площади. Об этом сообщает espreso.tv.



Мужчина подбежал к магазину, облил его бензином и поджег. Охрана выбежала и потушила огонь, магазин серьезно не пострадал.



На саже, которая осталась после поджога, мужчина написал ругательное слово и убежал. Позже его задержали.

Он оказался уроженцем Херсона. Поджог совершил умышленно, заранее подготовив бутылку со зажигательной смесью.

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