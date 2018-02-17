В Киеве подожгли магазин Roshen
17.02.2018 14:24
Мужчина облил магазин бензином и поджог, охрана быстро погасила огонь
В Киеве напали на магазин Roshen на Московской площади. Об этом сообщает espreso.tv.
Мужчина подбежал к магазину, облил его бензином и поджег. Охрана выбежала и потушила огонь, магазин серьезно не пострадал.
На саже, которая осталась после поджога, мужчина написал ругательное слово и убежал. Позже его задержали.
Он оказался уроженцем Херсона. Поджог совершил умышленно, заранее подготовив бутылку со зажигательной смесью.
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