В Киеве проходит молебен в память о Героях Небесной сотни

Порядок возле Мемориала обеспечивают несколько десятков полицейских

У Национального Мемориального комплекса Героев Небесной сотни в Киеве проходят мероприятия в память о погибших во время Революции достоинства. Об этом сообщает агентство Укринформ.

В частности, начался молебен в память о Героях Небесной сотни с участием семей погибших на Майдане.

Почтить память героев пришли семьи погибших, участники событий на Майдане, небезразличные киевляне.

Порядок возле Мемориала обеспечивают несколько десятков полицейских. Также на Майдане Незалежности размещена тематическая инсталляция по случаю Дня Героев Небесной сотни.

16 февраля 2018 года сообщалось, что в Киеве часть улицы Крещатик закроют для движения транспорта на время проведения мероприятий ко Дню памяти Героев Небесной сотни.

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