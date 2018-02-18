В центре Киева закрыты 6 станций метро: ищут взрывчатку

Проводится осмотр станций "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Театральная", "Золотые Ворота", "Майдан Независимости" и "Крещатик"

Полиция проверяет сообщение о минировании шести станций киевского метро. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Проводится осмотр станций "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Театральная", "Золотые Ворота", "Майдан Независимости" и "Крещатик".

"В дежурную часть позвонил аноним: человек сказал, что стал свидетелем разговора между двумя неизвестными, которые говорили, что через час будет взрыв на пяти станциях метро. Для проверки этой информации на места выехали специалисты взрывотехнической службы и кинологи. Работают полицейские метрополитена. Проводится эвакуация. Станции закрыты на вход и выход", - сообщили в полиции.

Сообщение зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Правоохранители проводят эвакуацию, проверяют подземку и устанавливают личность анонима.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В пресс-службе метро отметили, что на время проверки все шесть станций закрыты на вход и выход.

"Из-за анонимных сообщений о минировании на вход и выход закрыты станции "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Крещатик", "Театральная", "Золотые ворота", "Майдан Независимости" и соответствующие пересадки. Поезда на этих станциях не останавливаются. Проводится проверка", - сказано в сообщении Киевского метрополитена в Facebook.

Сегодня в центре Киева проходят мероприятия в память о погибших во время Революции достоинства.

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