В Киеве открыли "заминированные" станции метро

Сообщение о минировании шести станций киевского метро оказалось ложным, станции открыты после проверки, подземка работает в обычном режиме

Сообщение о минировании шести станций киевского метро оказалось ложным. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Станции "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Театральная", "Золотые Ворота", "Майдан Независимости" и "Крещатик" открыты после проверки, метро работает в обычном режиме.

"Станции проверены. Взрывоопасных предметов не обнаружено. Метро работает в обычном режиме", - сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее сегодня были закрыты шесть центральных станций киевского метро из-за сообщения о минировании. Были также закрыты переходы на эти станции, проводилась массовая эвакуация пассажиров.

Сегодня в центре Киева проходят мероприятия в память о погибших во время Революции достоинства.

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