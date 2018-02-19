В Киеве растет число заболевших гриппом, за неделю - 1800

По словам первого замглавы КГГА Поворозника, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 13%

В Киеве за прошлую неделю зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 6,5%. Об этом сообщил первый замглавы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.

"За седьмую неделю эпидсезона зарегистрировано 27638 больных гриппом и ОРВИ (за 6-ю неделю заболели 25831), наблюдается рост заболеваемости, если сравнивать с предыдущей неделей, на 6,5%", - сказал он.

По данным Поворозника, показатель заболеваемости составил 944 (за 6-ю неделю 882,9) и является ниже эпидемического порога на 13%.

Он отметил, что по сравнению с предыдущей неделей в столице наблюдается рост заболеваемости за счет детского и взрослого населения.

"Взрослых заболело 9026 человек против 7680 за 6 неделю, рост на 14,9%, детей - 18612 против 18151, рост на 2,5%. В структуре заболеваемости дети составляют 67,3%, а на предыдущей неделе 70,3%. Среди школьников наблюдается рост заболеваемости на 2,1%, 8574 случая, что составляет 46,1% от общего количества заболевших детей, и 31% от общего количества лиц, которые обратились за медицинской помощью", - отметил Поворозник.

По его словам, в медицинские учреждения за 7-ю неделю эпидсезона госпитализированы 287 человек, из них 202 ребенка. За неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных заведений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 77 человек, из начала эпидемического сезона - 27220 человек, из них 6517 детей.

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8 февраля 2018 года в Киеве приостановили занятия в 57 школах (1606 классов), в которых уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил 20%, еще в 53 (314 классов) произошло частичное, поклассовое закрытие.

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