Под Киевом ролевые игры на первом свидании закончились грабежом
Полицейские Киевской области разыскивают грабителя, который во время сексуальных ролевых игр связал с согласия девушки ей руки скотчем. Пока женщина лежала неподвижно, забрал драгоценности, гаджеты и скрылся. Об этом сообщили в Главном управлении полиции Киевской области.
"Сообщение о преступлении поступило по спецлинии полиции Киевской области 102 от 29-летней жительницы села Чайки Киево-Святошинского района. Женщина познакомилась с мужчиной в Интернете. Пригласила его на свидание к себе домой. Когда дело дошло до сексуальных развлечений, поклонник связал ей руки скотчем. Затем сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком, забрал два мобильных телефона и ноутбук", - сообщили в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.186 УК (грабеж).
Работники Киево-Святошинского отдела полиции установили приметы ухажера-афериста. Сейчас продолжаются все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию грабителя.
Ранее вчера сообщалось, что в Киеве мужчина устроился таксистом по поддельным документам, а когда ему передали автомобиль, продал его за $800.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19.02.18
10:00
-
вчера
16:19
-
вчера
18:21
-
вчера
17:48
-
вчера
16:58
Новости партнеров
- 155170
- 81977
- 73301
- 36044
- 27166