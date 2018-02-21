Под Киевом ролевые игры на первом свидании закончились грабежом

Полиция ищет грабителя, который во время ролевых игр связал с согласия девушки ей руки скотчем, забрал драгоценности, гаджеты и скрылся

Полицейские Киевской области разыскивают грабителя, который во время сексуальных ролевых игр связал с согласия девушки ей руки скотчем. Пока женщина лежала неподвижно, забрал драгоценности, гаджеты и скрылся. Об этом сообщили в Главном управлении полиции Киевской области.

"Сообщение о преступлении поступило по спецлинии полиции Киевской области 102 от 29-летней жительницы села Чайки Киево-Святошинского района. Женщина познакомилась с мужчиной в Интернете. Пригласила его на свидание к себе домой. Когда дело дошло до сексуальных развлечений, поклонник связал ей руки скотчем. Затем сорвал с шеи золотую цепочку с крестиком, забрал два мобильных телефона и ноутбук", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.186 УК (грабеж).

Работники Киево-Святошинского отдела полиции установили приметы ухажера-афериста. Сейчас продолжаются все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию грабителя.

Ранее вчера сообщалось, что в Киеве мужчина устроился таксистом по поддельным документам, а когда ему передали автомобиль, продал его за $800.

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