Завтра в Киеве перекроют три станции метро

22 февраля с 19:00 до 20:00 ст. "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" на вход из-за футбола

В четверг, 22 февраля, состоится футбольный матч между командами "Динамо" (Киев, Украина) и "АЕК" (Афины, Греция) на НСК "Олимпийский". В связи с его проведением, перед началом игры с 19:00 до 20:00 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" на вход. Об этом сообщает пресс-служба киевского метро.

В указанное время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход на эти станции.

В метрополитене объяснили, что такой механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Ранее сообщалось, что с 24 февраля 2018 Киевский метрополитен начинает капитальный ремонт станции "Святошин". Поэтому выход к проспекту Победы, заводу АТЕК и подземный переход работать не будут. В часы пик во избежание скопления людей возможно частичное ограничение входа в рабочий вестибюль (выход к железнодорожной станции, проспекта Победы и вещевого рынка). Работы продлятся до октября 2018 года.

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