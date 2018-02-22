Киевсовет переименовал Московский мост
Киевский городской совет переименовал Московский мост. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
Теперь мост, соединяющий Оболонь и жилой массив Троещина, будет называется Северным.
На пленарном заседании депутаты Киевсовета также переименовали улицу Анри Барбюса на улицу Василия Тютюнника в Печерском районе, улицу Кировоградскую в Голосеевском и Соломенском районах на улицу Владимира Брожко, переулок Панфиловцев в переулок Иова Борецкого в Печерском районе.
Улица Ванды Василевской в Шевченковском районе будет теперь носить имя Богдана Гаврилишина.
Также киевские депутаты вернули исторические названия Комсомольскому массиву и микрорайону Чапаевка. Теперь они будут называться "Северо-Броварской" массив и микрорайон "Вита-Литовская". Также улице Седовцев в Печерском районе возвращено историческое название - Омелютинская.
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