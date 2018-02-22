В Киеве напали на автобус болельщиков ФК "АЕК"

Неизвестные забросали автобус камнями и снежками, разбив стекла. Четверо человек задержаны

В Киеве неизвестные напали на автобус с иностранными болельщиками греческого футбольного клуба "АЕК", сообщает пресс-служба столичной полиции.

Четверо человек задержаны. В результаты инцидента никто не пострадал. Нападение произошло, когда автобус направлялся к НСК Олимпийский, где сегодня проходит матч между ФК "Динамо" и "АЕК".

Как сообщают в полиции, нападение произошло по "хулиганским мотивам" - автобус забросали камнями и снежками, разбив стекла.

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