Кинотеатр Тампере вернули в собственность Киева

Апелляционный хозсуд Киева отменил незаконное решение суда первой инстанции и признал право собственности на Тампере за территориальной общиной города

После многолетних судебных споров имущественный комплекс Кинотеатр Тампере по ул. Героев Севастополя, суд апелляционной инстанции удовлетворил иск столичной прокуратуры о признании недействительным свидетельства о праве собственности коммерческой структуры на указанный объект недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В конце 2013 года право собственности на комплекс кинотеатра общей площадью более 2 тыс м² и стоимостью почти 18,9 млн грн было зарегистрировано за частным обществом в обход установленной законодательством приватизационной процедуры для объектов культуры.

Кроме того, было установлено, что Киевсовет вообще не принимал никакого решения об отчуждении указанного целостного имущественного комплекса Кинотеатр Тампере.

Вчера, 22 февраля, Киевский апелляционный хозяйственный суд, поддержав позицию прокуратуры, отменил незаконное решение суда первой инстанции и признал право собственности на данный объект культуры за территориальной общиной Киева.

В октябре 2014 года Хозяйственный суд вернул Киеву кинотеатр Жовтень

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