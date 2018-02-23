В суд ушло обвинение похитительницы 2-месячного ребенка в Киеве

Жительнице Киева, которую прокуратура обвиняет в похищении 20 октября 2017 года двухмесячной девочки на Оболони, грозит пять лет лишения свободы

Киевская местная прокуратура передала в Оболонский райсуд обвинение жительницы Киева в похищении 20 октября 2017 года двухмесячной девочки в Оболонском районе Киева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы киевской прокуратуры.

"Киевской местной прокуратурой №5 завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении 20-летней жительницы Киева по обвинению в похищении малолетнего ребенка", - сказано в сообщении.

Прокуратура сообщает, что 20 октября 2017 года злоумышленница тайно похитила из детского сада в Оболонском районе столицы 2-месячного ребенка, которого оставил без присмотра отец.

На следующий день полиция задержала женщину в селе Новоселки Вышгородского района Киевской области.

В ходе досудебного следствия подозреваемая полностью признала свою вину в совершении преступления.

Свой поступок молодая женщина объяснила желанием оставить ребенка себе и выдавать за своего.

Заключением экспертизы женщина признана вменяемой.

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 2 ст. 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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20 октября 2017 года в Киеве в детском саду у мужчины похитили двухмесячного ребенка, которого он оставил в коляске в здании детсада, когда пошел забирать свою старшую дочь. На следующий день ребенка нашли в Вышгороде. Женщина, похитившая его, задержана.

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