На заправке в Киеве из автомобиля похитили 4 млн грн
На заправке в Киеве трое неизвестных разбили стекло припаркованного автомобиля и скрылись, похитив из него сумку с 4 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Инцидент произошел в Соломенском районе столицы. Пострадавших нет. Правоохранители разыскивают злоумышленников, которые с места происшествия уехали на внедорожнике Porsche Cayenne.
По словам 24-летнего пострадавшего, припарковав свой BMW на территории АЗС, он пошел по своим делам. В течение 20 минут трое неизвестных, разбив стекло передней двери автомобиля, похитили ноутбук и сумку, в которой находилось 4 млн грн. Злоумышленники повредили колесо машины и скрылись.
Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Соломенском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
Злоумышленники разыскиваются.
В Хмельницкой области патрульные задержали подозреваемого в ограблении после 15 км преследования. Убегая с места вероятного преступления, он потерял обувь, поэтому бежал босиком.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Новости партнеров
- 82538
- 66788
- 64498
- 28264
- 23362