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В полиции заверили, что не собираются сносить палатки под Радой

01.03.2018 15:04
Территорию возле парламента зачищают от выпавшего сегодня снега, но не протестующих из палаточного лагеря, который стоит там уже пятый месяц
В полиции заверили, что не собираются сносить палатки под Радой

Правоохранители сегодня не намерены сносить палаточный лагерь под стенами Верховной Рады, о чем с утра в соцсетях заявили некоторые народные депутаты из числа тех, кто поддерживает протестную акцию. В столичной полиции заявили, что не готовятся зачищать территорию, пишет Укринформ.

"Никаких зачисток палаточного лагеря под Верховной Радой не происходит, полиция просто обеспечивает порядок под стенами Верховной Рады", - уточнили в киевской полиции.

По данным корреспондента LIGA.net, проход через палаточный лагерь по состоянию на 14:15 был заблокирован полицией и нацгвардейцами.

"Мы не можем сказать точно, сколько протестующих находится сейчас в палаточном городке. Не похоже на то, что палатки будут убирать в этот день. Протестующие, наоборот, готовятся жечь шины", - рассказал один из правоохранителей.

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Палатки под зданием парламента установили еще 17 октября 2017 года сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Позавчера там произошли стычки с правоохранителями, вследствие чего были ранены 14 силовиков.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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