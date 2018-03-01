В полиции заверили, что не собираются сносить палатки под Радой

Территорию возле парламента зачищают от выпавшего сегодня снега, но не протестующих из палаточного лагеря, который стоит там уже пятый месяц

Правоохранители сегодня не намерены сносить палаточный лагерь под стенами Верховной Рады, о чем с утра в соцсетях заявили некоторые народные депутаты из числа тех, кто поддерживает протестную акцию. В столичной полиции заявили, что не готовятся зачищать территорию, пишет Укринформ.

"Никаких зачисток палаточного лагеря под Верховной Радой не происходит, полиция просто обеспечивает порядок под стенами Верховной Рады", - уточнили в киевской полиции.

По данным корреспондента LIGA.net, проход через палаточный лагерь по состоянию на 14:15 был заблокирован полицией и нацгвардейцами.

"Мы не можем сказать точно, сколько протестующих находится сейчас в палаточном городке. Не похоже на то, что палатки будут убирать в этот день. Протестующие, наоборот, готовятся жечь шины", - рассказал один из правоохранителей.

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Палатки под зданием парламента установили еще 17 октября 2017 года сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Позавчера там произошли стычки с правоохранителями, вследствие чего были ранены 14 силовиков.

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