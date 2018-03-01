В Киеве задержан подозреваемый в нападении на полисмена в метро

Согласно информации полиции, мужчина без постоянного места жительства спал у входа на станцию Театральная, полицейский попросил его освободить проход

В киевской полиции сообщили, что на станции метро Театральная мужчина избил полицейского. Полицейский госпитализирован, правонарушитель задержан, сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Киеве.

По версии правоохранителей, мужчина спал возле двери у входа на станцию. Утром, после ее открытия, полицейский подошел к мужчине и попросил его освободить проход. После этого "неизвестный резко сбил его с ног и набросился с кулаками, а потом побежал в сторону платформы".

После оказания помощи полицейский с ушибами головы и тела был госпитализирован в стационар.

Правонарушитель был задержан на станции метро Золотые Ворота и доставлен в комнату полиции. Им оказался уроженец Житомирской области, 1975 года рождения, не имеющий постоянного места жительства, сообщили в полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

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