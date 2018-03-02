В КГГА объяснили, почему нелегальные маршрутки продолжают ездить

Коммунальная служба перевозок сообщает о "закрытых" маршрутах, демонтаже их информационных табличек, однако сами маршрутки продолжают курсировать

18 маршрутов в Киеве, договора на обслуживание которых с компаниями-перевозчиками разорваны, не считаются закрытыми. Они будут продолжать работать до проведения конкурса на определение новых перевозчиков. При этом такая работа нелегальна. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил начальник отдела контроля на линии и безопасности дорожного движения Коммунальной службы перевозок Александр Боровик.

В сообщении на странице в Facebook Коммунальной службы перевозок сказано, что "проведена работа по выявлению и демонтажу остановочных табличек закрытых городом маршрутов". При этом в посте перечислены 18 "закрытых" маршрутов.

Тем не менее, жители столицы сообщают, что "закрытые" маршрутки продолжают перевозить пассажиров.

В пресс-службе Коммунальной службы перевозок корреспонденту агентства сказали, что на их странице опубликована некорректная информация.

"Нет, это разорваны договора. Неверно просто указана информация. Они не закрыты. Маршрут закрыт, когда есть приказ Департамента транспортной инфраструктуры КГГА", - сказал Боровик.

На уточняющий вопрос, можно ли в таком случае считать продолжение перевозок такими компаниями нелегальным, Боровик ответил: "Да, нелегальное".

"До проведения конкурса перевозку осуществляет тот же перевозчик (договор с которым разорван, - ред.), если департамент (Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, - ред.) не назначает нового", - сказал чиновник.

По его словам, конкурс уже объявлен. Он будет проведен 30 марта. На странице в Facebook Департамента транспортной инфраструктуры КГГА сообщается, что "30 марта состоится конкурс перевозчиков на 15 маршрутах".

В таком случае возникает логичный вопрос, несет ли какую-либо ответственность перевозчик, договор с которым разорвала столичная власть, за качество услуг и безопасность пассажиров.

Корреспондент агентства попытался адресовать его Департаменту транспортной инфраструктуры, однако на звонки по телефонам, указанным на Facebook-странице департамента и его сайте, никто не отвечает. В пресс-службе КГГА сообщили номер пресс-секретаря департамента, однако она также не отвечает на звонки.

В ответ на комментарий пользователя в Facebook о том, что один из "закрытых" маршрутов, №412, продолжает работать, главный специалист отдела координации работы пассажирского транспорта в Департаментк транспортной инфраструктуры КГГА Александр Шпак ответил: "У Киевской городской власти на сегодня отсутствуют полномочия по привлечению перевозчиков, грубо нарушающих законодательство, к административной ответственности и тому подобное".

Ранее Коммунальная служба перевозок сообщила, что Департамент транспортной инфраструктуры КГГА разорвал договор с обслуживающей маршрут №416 компанией Надежда-2000, которая не закупила новые автобусы. Перевозчику направлено письмо-уведомление о расторжении договора. Однако, по данным LIGA.net, маршрутки №416 продолжают курсировать.

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