На 4 станциях метро в Киеве заработали кассы только для карточек
В Киеве на четырех станциях подземки начали работать кассы исключительно для работы с карточками метро. Об этом сообщает пресс-служба КП Киевский метрополитен.
"На четырех станциях подземки открылись кассы исключительно по работе с карточками метро. Они заработали на "Вокзальной", "Крещатике", "Академгородке" и "Майдане Независимости", - говорится в сообщении.
На указанных станциях продолжают функционировать и кассы по продаже жетонов.
В Метрополитене рассказали, что в такой кассе пассажир может приобрести карточку или проездной, выбрать выгодный для себя тариф, пополнить ресурс или сдать карточку и вернуть залоговую стоимость.
По распоряжению КГГА срок действия карточки составляет шесть месяцев с момента покупки или пополнения.
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