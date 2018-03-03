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На 4 станциях метро в Киеве заработали кассы только для карточек

03.03.2018 14:54
В такой кассе пассажир может приобрести карточку или проездной, пополнить или сдать карточку и вернуть залоговую стоимость
На 4 станциях метро в Киеве заработали кассы только для карточек
Фото: facebook.com/kyivmetro

В Киеве на четырех станциях подземки начали работать кассы исключительно для работы с карточками метро. Об этом сообщает пресс-служба КП Киевский метрополитен.

"На четырех станциях подземки открылись кассы исключительно по работе с карточками метро. Они заработали на "Вокзальной", "Крещатике", "Академгородке" и "Майдане Независимости", - говорится в сообщении.

На указанных станциях продолжают функционировать и кассы по продаже жетонов.

В Метрополитене рассказали, что в такой кассе пассажир может приобрести карточку или проездной, выбрать выгодный для себя тариф, пополнить ресурс или сдать карточку и вернуть залоговую стоимость.

По распоряжению КГГА срок действия карточки составляет шесть месяцев с момента покупки или пополнения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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