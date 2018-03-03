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В Киеве возобновлено движение по улице Грушевского - МВД

03.03.2018 20:51
Сегодня полиция демонтировала палатки протестующих, установленные на улице Грушевского
В Киеве возобновлено движение по улице Грушевского - МВД

В Киеве на улице Грушевского, которая ранее была частично заблокирована участниками акции протеста под Верховной Радой, возобновлено движение автомобилей. Об этом в Twitter сообщил директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

"Патрульная полиция в Киеве открыла дорожное движение на всей улице Грушевского, участок которой под ВР был заблокирован с 17 октября прошлого года", - написал он.

3 марта 2018 года под Верховной Радой началась зачистка палаточного городка. В результате время столкновений возле палаточного городка под зданием парламента полиция задержала более 100 человек.

В результате столкновений одиннадцать человек были госпитализированы в больницы Киева. У госпитализированных - травмы головы, множественные переломы рук и ног, а у одного, кроме переломов и ушибов, диагностировано внутреннее кровоизлияние.

Также пострадали еще семеро полицейских.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство с целью проверки информации о возможном превышении служебных полномочий сотрудниками полиции.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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