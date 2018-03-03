Драка со стрельбой в Киеве: один из участников госпитализирован

Оперативники ищут правонарушителя

В Киеве, на бульваре Вернадского произошел конфликт между двумя мужчинами, который перерос в драку со стрельбой. Один из них госпитализирован с ранением. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Полицейские выяснили, что между мужчинами возник словесный конфликт, который перерос в драку: правонарушитель достал пистолет - и ранил мужчину в ногу", - сказано в сообщении.

Пострадавшего с ранениями бедра забрала скорая. Он находится под наблюдением врачей. По информации правоохранителей, его жизни ничего не угрожает.

Оперативники ищут правонарушителя.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УК.

Сегодня в США полицейские задержали Джеймса Эрика Дэвиса, 19-летнего темнокожего молодого человека, которого подозревают в стрельбе в кампусе Центрального университета штата Мичиган.

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