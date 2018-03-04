В Киевской области водителей призывают воздержаться от поездок

По прогнозам Укргидрометцентра, в Киеве и области ожидается сильный снег и порывы ветра до 15-18 м/с, метели

Служба автомобильных дорог в Киевской области призывает водителей по возможности воздержаться от поездок в связи со сложными погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Служба автомобильных дорог в Киевской области обращается ко всем участникам дорожного движения: будьте бдительны за рулем, соблюдайте правила дорожного движения. Планируйте свои путешествия с учетом прогнозов синоптиков. По возможности воздержитесь от поездок на собственном транспорте на дальние расстояния во время ухудшения погодных условий", - отметили в пресс-службе.

Проезд по дорогам общего пользования государственного значения обеспечен. По данным пресс-службы, дорожники продолжают очистку и обработку дорог противогололедными материалами для обеспечения безопасного движения автотранспорта.

4 марта в результате воздействия активного циклона в Украине ожидаются сложные погодные условия.





По прогнозам Укргидрометцентра, в южных, восточных, большинстве центральных областей сильный снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед;



В Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях и Карпатах сильный снег, метели. В Украине порывы ветра 15-20 м / с; На дорогах страны гололедица.



В Киеве утром сильный снег (прирост снежного покрова 10-17 см), порывы ветра 15-18 м/с, метели; на дорогах гололедица.

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