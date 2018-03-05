В Киеве с фасада музея украли бюст Леси Украинки
В Киеве неизвестные похитили с фасада музея Леси Украинки бюст писательницы и памятную доску. Об этом сообщили в Музее выдающихся деятелей украинской культуры.
Бюст пропал ночью 3 марта. Никаких других повреждений на фасаде нет.
Открыто уголовное дело.
В музее отмечают, что похитили не просто изделие из цветного металла, а памятку истории и культуры, которая не тиражировалась.
"Не сложно заметить, что бюст снимали профессионалы, ведь нет никаких дополнительных повреждений, не проводилось никаких дополнительных демонтажных работ. Воры позаботились заранее о надежных ступеньках или помосте, потому что с земли его не достанешь и легко в руки не возьмешь", - говорится в сообщении.
Скульптуру установили в 1971 году к 100-летию со дня рождения писательницы.
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