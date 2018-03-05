В Киеве появилось представительство Баварии

Договоренность о создании в столице бюро федеральной земли Бавария была достигнута менее года назад

В Киеве сегодня, 5 марта, открылось бюро федеральной земли Бавария. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Государственный министр по вопросам Европы и межрегиональных отношений Баварии Беата Мерк отметила, что договоренность о создании бюро была достигнута менее года назад.

"Я рада, что эта идея была реализована в сжатые сроки", - сказала министр.

Она добавила, что в такое сложное время очень важен диалог между странами.

"Нашим присутствием в Киеве мы хотим показать, что мы - надежные партнеры для Украины. Мы стремимся поддерживать процесс реформ в Украине", - сказала Мерк.

Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что Киев заинтересован в дальнейшем развитии экономического сотрудничества с Германией и привлечении немецких инвестиций.

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