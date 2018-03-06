Убийство в центре Киева: обнародованы фотороботы подозреваемых
Киевские полицейские по подозрению в смертельном ранении мужчины в Печерском районе столицы разыскивают двух человек. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
От полученного ножевого ранения на ул. Лютеранской потерпевший скончался в карете "скорой". На месте работают следователи и оперативники.
По показаниям свидетелей составлены фотороботы лиц, которые могут быть причастны к нанесению тяжких телесных повреждений.
Их приметы:
- возраст - 35-37 лет, рост - 170 см, круглое небритое лицо, средний нос, темные глаза, полные губы, худощавого телосложения.
- возраст - 40-45, рост - 180 см, вытянутое худое лицо, длинный нос, средние глаза, тонкие губы, худощавого телосложения.
"Начатое уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, это - тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего. Проводятся оперативно-розыскные и мероприятия", - сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Александр Пивовар.
Ранее сегодня на ул Лютеранской прохожие обнаружили мужчину с ножевыми ранениями, позже он умер в карете скорой помощи.
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