Убийство в центре Киева: обнародованы фотороботы подозреваемых

Полицейские по подозрению в смертельном ранении мужчины в Печерском районе Киева разыскивают двух мужчин

Киевские полицейские по подозрению в смертельном ранении мужчины в Печерском районе столицы разыскивают двух человек. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

От полученного ножевого ранения на ул. Лютеранской потерпевший скончался в карете "скорой". На месте работают следователи и оперативники.

По показаниям свидетелей составлены фотороботы лиц, которые могут быть причастны к нанесению тяжких телесных повреждений.

Их приметы:

- возраст - 35-37 лет, рост - 170 см, круглое небритое лицо, средний нос, темные глаза, полные губы, худощавого телосложения.

- возраст - 40-45, рост - 180 см, вытянутое худое лицо, длинный нос, средние глаза, тонкие губы, худощавого телосложения.

"Начатое уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, это - тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего. Проводятся оперативно-розыскные и мероприятия", - сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Александр Пивовар.

Ранее сегодня на ул Лютеранской прохожие обнаружили мужчину с ножевыми ранениями, позже он умер в карете скорой помощи.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.