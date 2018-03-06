В Гостином дворе планируют разместить Музей истории Киева

Сначала здание нужно реставрировать, отметил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец

Суд отобрал Гостиный двор у скандального застройщика, и теперь после реконструкции здания там могут разместить Музей истории Киева. Об этом сообщил народный депутат и советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец в Facebook.

"Данная победа (возвращение здания в собственность Фонда госимущества, - ред.) приближает нас к реализации стратегического плана - реконструкции Контрактовой площади, которая должна стать одним из главных объектов туристической инфраструктуры Киева. Город готов принять на баланс и восстановить Гостиный. Одно из предложений - организовать там Музей истории Киева", - подчеркнул советник Кличко.

Но для этого, уточнил Белоцерковец, сначала нужно пройти процедуру по передаче здания на баланс города, а потом утвердить концепцию использования объекта на уровне Киевсовета.

28 февраля 2018 года Киевский апелляционный хозяйственный суд вернул государству здание Гостиного двора, расположенное на Контрактовой площади Киева, поддержав позицию прокуратуры.

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