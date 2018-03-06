Выписали 44 тыс грн штрафов: результаты проверки маршруток Киева

Проведенные проверки автобусных маршрутов столицы выявили десять нелегальных автоперевозчиков, сообщили в КГГА

В Киеве в течение двух недель чиновники проверили 131 автобусный маршрут, выписав за выявленные нарушения штрафов на общую сумму 44,5 тысяч грн. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Во время проверок выявлено 10 нелегальных автоперевозчиков. На нарушителей Госслужба по безопасности на транспорте и Нацполиция составили 203 акта, 103 протокола и выписали штрафов на общую сумму 44 520 грн", - говорится в сообщении.

Как рассказал директор столичного департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов, перевозчики нарушали условия договора, не имели необходимых документов, огнетушителей и аптечек.

"Водители не выдавали билеты пассажирам, не соблюдали схему и график движения, нарушали правила дорожного движения. Мы обнаружили много автобусов в неудовлетворительном техническом и санитарном состоянии", - отметил чиновник.

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"С такими перевозчиками мы будем расторгать договоры, а маршруты выносить на конкурс, чтобы на их место пришли перевозчики, которые будут ответственно относиться к работе и будут заинтересованы предоставлять услуги качественно", - добавил Симонов.

2 марта 2018 года столичные власти заявили, что 18 маршрутов в Киеве, договора на обслуживание которых с компаниями-перевозчиками расторгнуты, не считаются закрытыми, а продолжают работать, но нелегально.

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